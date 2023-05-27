Samsun'da yavru büyütme dönemindeki turnalar izlendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DMKP) tarafından yürütülen 'Turna Eylem Planı ve İzleme Çalışmaları' kapsamında, Samsun'un Bafra ilçesindeki turna kuşları izlendi.

Tarım ve Orman 11'inci Bölge Müdürlüğü bünyesindeki illerde 2023 yılı izleme çalışmaları kapsamında, turna kuşunun yuvalanması ve yavru büyütme dönemi takibi yapıldı.

Geçen yıllarda üreme kaydı olan, izleme esansında yeni yuva yaptıkları belirlenen alanlardaki Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürlüğü ile Bafra DKMP Şefliği ekipleri ve teknik elemanlarının katıldığı çalışmada, yavru büyütme döneminde olan turna kuşları izlemeye alındı. (DHA)