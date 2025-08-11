Samsun’da yolcu otobüsünde 2 kilo skunk ele geçirildi: 2 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Samsun’da yolcu otobüsünde 2 kilo skunk ele geçirildi: 2 gözaltı

Samsun'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 2 kilo 150 gram skunk ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 2 kilo 150 gram skunk ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında otogarda denetim yapıldı. Gerçekleştirilen kontrollerde bir yolcu otubüsünün bagajındaki karton koli içinde 2 kilo 150 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son Haberler
Köşk yangını kısmen kontrol altına alındı
Köşk yangını kısmen kontrol altına alındı
Yoldan geçerken yaptığı hareket takdir topladı
Yoldan geçerken yaptığı hareket takdir topladı
Bakırköy'de bir kadın bacağından vuruldu
Bakırköy'de bir kadın bacağından vuruldu
Tutuklu Murat Ongun'dan o manşete tepki
Tutuklu Murat Ongun'dan o manşete tepki
Süper Lig'in ilk haftasının liderlik koltuğunda Konyaspor var
Süper Lig'in ilk haftasının liderlik koltuğunda Konyaspor var