Samsun’da zincirleme kaza

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı Fener Tramvay İstasyonu yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ceren P.'nin (22) kullandığı 55 ADF 673 plakalı otomobil kırmızı ışıkta bekleyen Hüseyin K. yönetimindeki 55 GS 798 SUV tipi otomobile çarptı.

SUV tipi araç da önündeki Erol B. idaresindeki 55 ALZ 324 plakalı otomobile çarptı. Üç aracın karıştığı kazada Ceren P. hafif yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansta ayakta tedavi edildi. Kazadan dolayı trafikte aksamalar meydana geldi. Olay yerine gelen polisin gerekli çalışmayı yapmasının ardından trafik normale döndü.