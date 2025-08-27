Samsun'da zincirleme trafik kazası

Kaynak: AA
Samsun'da zincirleme trafik kazası

Samsun'un Bafra ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Samsun-Sinop kara yolu Alparslan Mahallesi mevkiinde Oğuzhan Ç. (26) idaresindeki otomobil, aynı yönde seyreden Galip E'nin (42) yönetimindeki hafif ticari araçla, ardından da akaryakıt istasyonundan anayola çıkan Arif S'nin (43) kullandığı taksiyle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı taksi sürücüsü ambulansla, otomobilde bulunan Kerem İ. ise polis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne taşındı.

Otomobilin sürücüsü olan Oğuzhan Ç'nin ise kendi imkânlarıyla Bafra Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi için başvurduğu öğrenildi.

Son Haberler
Balıkesir Sındırgı'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Balıkesir Sındırgı'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Starship roketinin 10’uncu test uçuşu başarıyla tamamlandı
Starship roketinin 10’uncu test uçuşu başarıyla tamamlandı
Benfica Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?
Benfica Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?
Samsun'da zincirleme trafik kazası
Samsun'da zincirleme trafik kazası
Önce elektrik panosuna ardından motosiklete çarptı
Önce elektrik panosuna ardından motosiklete çarptı