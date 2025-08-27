Samsun'da zincirleme trafik kazası

Samsun-Sinop kara yolu Alparslan Mahallesi mevkiinde Oğuzhan Ç. (26) idaresindeki otomobil, aynı yönde seyreden Galip E'nin (42) yönetimindeki hafif ticari araçla, ardından da akaryakıt istasyonundan anayola çıkan Arif S'nin (43) kullandığı taksiyle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı taksi sürücüsü ambulansla, otomobilde bulunan Kerem İ. ise polis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne taşındı.

Otomobilin sürücüsü olan Oğuzhan Ç'nin ise kendi imkânlarıyla Bafra Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi için başvurduğu öğrenildi.