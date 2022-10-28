Samsun'daki bir ev kaçak içki imalathanesi çıktı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucu İlkadım İlçesi Çiftlik Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 9 şişede yaklaşık 15 litre el yapımı alkol, 1 bidon içinde yaklaşık 1,5 litre etil alkol, 9 adet çeşitli ebatlarda alkol yapımında kullanılan anason kiti, 1 adet alkol damıtmada kullanılan vanalı boru ve bu boruya takılı hortum, 1 adet cam alkolmetre, 2 adet enjektör, 2 adet alkol üretiminde kullanılan plastik aparat ve 8 adet çeşitli ebatlarda boş şişe ele geçirdiğini açıkladı.

Olayla ilgili A.B. adlı kişi hakkında 5607 sayılı Yasa'ya muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.

(Kaynak: İHA)