Samsun'daki gence silahlı saldırıda gözaltılar var

Samsun’da, işe gitmek için evinin önünde dolmuş bekleyen bir genç, silahlı saldırıya uğradı ve olayla bağlantılı 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Samsun’un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi Fatih Rüştü Zorlu Caddesi’nde gerçekleşti.

Alınan bilgilere göre, brandacıda çalışan 25 yaşındaki S.K., işe gitmek için evinin önünde dolmuş beklediği sırada silahlı saldırıya maruz kalarak yaralandı.

Yaralı, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ve saldırıyı E.K. ile S.T.’nin gerçekleştirdiğini ifade etti.

Saldırganların olay yerinden kaçtığı belirlendi. Polis, incelemelerde bulunduğu olay yerinde 6 adet boş kovan buldu.

Yürütülen takip ve araştırmalar neticesinde, olayla ilişkili olduğu düşünülen R.Ö. (23), İ.Ö. (20), E.K. (19) ve 18 yaşından küçük bir şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma halen devam ediyor.