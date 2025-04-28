Samsun'daki heyelan faciasında yeni gelişme!

Türkiye gece saatlerinde Samsun'dan gelen heyelan haberiyle sarsıldı. Canik ilçesinde Samsun-Ordu kara yolunda bir alışveriş merkezinin yanında bulunan oto yıkama parkına saat 23.00 sıralarında toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi.

BABA VE 2 KIZI KURTARILAMADI

Toprak altında kalan 4 kişilik aileden 31 yaşındaki anne Çiğdem Kaya yaralı olarak kurtarıldı. Ekipler, baba Adem Kaya (35) ve çocukları Ayla Kaya (7) ile Açelya Lina Kaya'nın (5) cansız bedenine ulaştı. Ayağında kırıklar bulunan anne Çiğdem Kaya'nın Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındığı ve operasyonun devam ettiği bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, heyelan uyarı tabelasının hemen yanına kaya kütlesinin dibinde yıkama alanı kuranlar hakkında harekete geçti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin açıklamasında olay hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından akaryakıt istasyonu müdürü K.Y. (62) "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan gözaltına alındı.