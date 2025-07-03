Samsun’daki riskli yapı sayısı açıklandı

Samsun'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda Samsun genelinde toplam 2 bin 213 adet binaya ‘riskli yapı’ tespiti yapıldı. Bu binalarda 4 bin 886 adet konut ve bin 318 adet işyeri olmak üzere toplamda 6 bin 204 adet bağımsız bölüm bulunuyor.

Kente yapılan risk tespiti çalışmaları sonucunda 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında yapı maliklerden birinin veya kanuni temsilcisinin müracaatı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca lisanslandırılmış firmalar tarafından riskli yapı tespiti yapılarak il müdürlüklerine sunuluyor. Bu bağlamda Samsun genelinde toplam 2 bin 213 riskli binaya ‘riskli yapı’ tespiti yapıldı.

Bu binalarda bin 886 adet konut ve bin 318 adet işyeri olmak üzere toplamda 6 bin 204 adet bağımsız bölüm bulunuyor. Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından 6306 sayılı Kanun kapsamında yapı maliklerine 18 ay kira yardımı, kiracılara ise defaten (iki aylık kira yardım bedeli tutarında) taşınma yardımı yapılıyor.

Bu kapsamda Samsun'da 6306 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yapı maliklerine ve kiracılara toplamda 54 milyon 819 bin 947,33 TL ödeme gerçekleştirildi.