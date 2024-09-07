Samsun'daki taş ocağı patlamasında yola savrulan taşlar 4 kişiyi yaraladı

Alınan bilgilere göre, dün saat 17.15 sıralarında Özön Taş Ocağı'nda iş makineleriyle yürütülen kaya kırma çalışmaları sırasında beklenmedik bir patlama yaşandı.

Patlamanın şiddetiyle büyük kaya parçaları, işlek olan Samsun-Ordu karayoluna savruldu. Yoldan geçen araçlara isabet eden kaya parçaları nedeniyle 34 YS 3119 plakalı otomobildeki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Trafik bir süreliğine durdurulurken, yoldaki kaya parçaları temizleme ekipleri tarafından kaldırıldı.

İlk incelemelerde, patlamanın daha önce kaya içerisine yerleştirilmiş olabilecek bir dinamitin, iş makinesi tarafından yanlışlıkla parçalanması sonucu meydana geldiği ihtimali üzerinde duruluyor. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle titizlikle araştırıldığını ve kesin nedenin belirlenmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Önlem Alınmazsa Benzer Olaylar Tekrarlanabilir

Uzmanlar, taş ocaklarında yaşanan bu tür kazaların sıklıkla insan hatası veya yetersiz güvenlik önlemlerinden kaynaklandığını vurguluyor. Bu tür işletmelerde, patlayıcı madde kullanımı ve kaya kırma işlemleri sırasında alınması gereken tüm güvenlik tedbirlerinin eksiksiz uygulanmasının önemi bir kez daha ortaya çıktı.