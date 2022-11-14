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Samsun'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Samsun'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 10:48
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Samsun'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Samsun'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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Taşova-Ladik kara yolu Çakırgümüş Mahallesi'nde, H.K'nin (32) kullandığı 06 AV 2941 plakalı otomobil, A.G. (26) idaresindeki 34 UP 8940 plakalı traktörle çarpıştı.

Sürücüler ile yanında bulunan N.K. (26), H.K. (52) ile İ.K. (87) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Ladik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İ.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralılar ise Samsun'daki hastanelere sevk edildi. (AA)

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