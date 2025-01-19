Samsun’daki trafik kazasında çok sayıda yaralılar var

Kaynak: İHA
Samsun’daki trafik kazasında çok sayıda yaralılar var

Samsun'un Kavak ilçesi Samsun Ankara kara yolu Mahmutlu mevkisinde kaza meydana geldi.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun Ankara kara yolu Mahmutlu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Buğra idaresindeki 38 DY 883 plakalı otomobili ile Hannan Güner yönetimindeki 55 BT 951 plakalı panelvan kamyonet çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri Ömer Buğra ve Hannan Güner ile Fatih Buğra, Yalçın Buğra, Sevcan Arık Eroğlu, Hatice Öykü Eroğlu ve Zeynep Güner yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ömer Buğra'nın Ladik ilçesinde savcı olarak görev yaptığı, yaralı Fatih Buğra'nın ise Kayseri ilinde hakim olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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