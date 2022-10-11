Samsun’daki Ukraynalılar füze saldırısını protesto etti

Ellerinde Ukrayna bayrağı ile Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan Ukrayna uyruklu vatandaşlar ilk olarak ülkelerinin milli marşlarını okudu.

Akabinde ülkelerine Rusya Federasyonu (RF) tarafından yapılan füze saldırıları tepki gösteren Ukraynalılar bir basın açıklamasın bulundu. Dernek tarafında yapılan açıklamada, "10 Ekim sabahı RF Ukrayna’nın şehirlerine (Kyiv, Zaporijjya, Dnipro, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Ternopil, Lviv, Kropyvnytkyi, Sumy, Kharkiv ve diğerleri) kapsamlı füze saldırısı düzenleyerek terör devleti statüsünü bir kez daha teyit etti. Ukrayna’nın barışçıl şehirlerine toplam 84 düşman füzesi fırlatıldı. Bunlardan 43’ü, Ukrayna’ya ait hava savunma sistemleri havada imha edildi. Rus füzesinin Kyiv’in Shevchenkivskyi mahallesine isabet etmesi soncunda en az 19 kişi hayatını kaybetti, 105 sivil yaralandı. Kyiv’in merkezinin bombalanması sonucunda Filarmoni binası, Hanenko ve Shevchenko müzeleri ve Shevchenko Parkı hasar gördü. Ukrayna’nın bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanırken bazı yerlerde su temini problemleri başladı. Böylece Rusya, Ukrayna’nın sivil altyapısının yok edilmesine yönelik sıradaki terör eylemini gerçekleştirdi. Ukrayna şehirlerine İran yapımı kamikaze dronlarla saldıran RF, Ukrayna’nın enerji sitemini yok etmeye ve kaos ile panik yaymaya çalışıyor. Bununla birlikte Kremlin sivilleri hedef alıyor. Bu tür eylemlerle terör devleti, Ukrayna ordusu yerine sivillerle savaştığını gösteriyor. Kyiv ve Ukrayna’nın diğer şehirlerine yönelik bilinçli füze saldırıları Kremlin’in terör faaliyetlerinin sıradaki delilidir. Muharebe sahasında ciddi kayıplar veren Rusya barışçıl insanlara ve sivil altyapı tesislerine yönelik sinsi terör eylemlerine başvuruyor. Ukrayna’nın uluslararası ortaklarını, Ukrayna’nın sivillerini öldüren saldırgan Rusya’yı terör devleti olarak tanımaya çağırıyoruz” denildi.

Açıklamanın ardından Ukraynalılar Rusya aleyhine sloganlar attı. Güvenlik önlemlerinin alındığı basın açıklaması toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.