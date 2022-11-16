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Samsun’dan Pakistan’a yardım eli 

Samsun, sel ve su taşkınlarından etkilenen Pakistan’a yardım elini uzatmaya devam ediyor. 

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 18:12
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Samsun’dan Pakistan’a yardım eli 

Samsun’dan Pakistan’a yardım eli 
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 Geçen haziran ayında tarihinin en büyük doğal felaketini yaşayan ve 10 milyonlarca insanın sel ve su taşkınlarından etkilendiği Pakistan’a Samsun’dan 766 gıda kolisini taşıyan 1 kamyon yolcu edildi.  

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ülke topraklarının yaklaşık üçte ikisinin sular altında kaldığı, 1 milyonun üzerinde evin hasar gördüğü ve binin üzerinde insanın hayatını kaybettiği Pakistan’a destek olabilmek için İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığınca başlatılan uluslararası yardım seferberliği kapsamında Samsun’da hazırlanan yardım kolilerinin de selzedelere ulaştırılmaya devam ettiğini dile getiren Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Bu zor günlerinde kardeşlerimize destek olabilmek amacıyla ilimizde bulunan tüm kurum/kuruluşlar, ilçe kaymakamlıklarımız, sivil toplum kuruluşları ve hayırsever vatandaşlarımızın yardımlarıyla bugüne kadar 5 bin gıda kolisi ve 1250 hijyen kolisi 4 tır ve 1 kamyonla ilgili yerlere ulaştırılmıştır. Bugün de 766 gıda kolisini taşıyan 1 kamyonumuz yola çıkmıştır. Son yıllarda çok sayıda deprem ve sel afetiyle karşı karşıya kalan bir ülke olarak Pakistan halkının acılarını ve yaşadıklarını en derinden hissediyor ve çok iyi anlıyoruz. Bir nebze de olsa dertlerine derman olmak için gayret gösteriyoruz, inşallah afetin yaraları en kısa sürede sarılır” dedi.  



                                         

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