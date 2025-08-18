Samsung, Apple'yi solladı

Reuters’in haberine göre, yıllardır Apple’ın liderliğinde olan ABD akıllı telefon pazarında, Samsung’un yeni katlanabilir modelleriyle dikkat çeken bir yükseliş yaşanıyor. Canalys’in verilerine göre, Samsung’un ABD’deki pazar payı ikinci çeyrekte yüzde 23’ten yüzde 31’e çıktı. Apple ise aynı dönemde yüzde 56’dan yüzde 49’a gerileyerek hâlâ liderliğini korumakla birlikte, büyüme ivmesi yavaşlamış oldu.

Bu yükselişin temelinde, Samsung’un Z Fold 7 ve Z Flip modelleri bulunuyor. Z Fold 7, tablet hâline dönüşebilen ekranıyla dikkat çekerken, Z Flip ise klasik kapaklı telefon tasarımını modern teknolojiyle buluşturuyor. Sosyal medyada yapılan dayanıklılık testleri milyonlarca görüntülenme alarak, cihazların popülerliğini artırdı.

GENİŞ FİYAT SKALASI VE REKOR

Samsung’un stratejisi yalnızca yüksek fiyatlı kullanıcıları hedeflemekle sınırlı değil. Şirket, 650 dolardan başlayıp 2.400 dolara kadar uzanan bir fiyat aralığı sunuyor. Bu yaklaşım, Apple’ın dört iPhone modeline ve 829–1.599 dolar arasındaki fiyat segmentine kıyasla daha geniş bir tüketici kitlesine ulaşmasını sağlıyor.

Samsung yetkilileri, yeni katlanabilir modellerin önceki sürümlere göre yüzde 25 daha fazla ön sipariş aldığını ve satışların yaklaşık yüzde 50 arttığını açıkladı. Drew Blackard, Samsung Electronics America Başkan Yardımcısı, “Artık katlanabilir telefona sahip olmak için ödün vermek gerekmiyor” ifadelerini kullandı.

TİCARET POLİTİKALARININ ETKİSİ

Premium modellerin başarısına ek olarak, Samsung’un düşük fiyatlı telefon segmentindeki büyümesi ve ticaret tarifelerinin piyasadaki etkisi de satışları artırdı. Counterpoint Research verilerine göre, ikinci çeyrekte Samsung’un ABD’deki satışları yüzde 16 oranında yükseldi.

APPLE’IN TEPKİSİ VE GELECEK PLANLARI

Apple ise bu duruma yanıt olarak, sonbaharda piyasaya sürmeyi planladığı 5,5 mm kalınlığındaki iPhone Air ile dikkat çekmeye hazırlanıyor ve 2026 yılında ilk iPhone katlanabilir modelini kullanıcıyla buluşturmayı hedefliyor. Öte yandan Samsung, Google Gemini üzerinden genişletilmiş yapay zekâ özellikleri sunarak katlanabilir telefon alanında öncülüğünü sürdürüyor.

YATIRIMCILARIN TEPKİSİ

Piyasa tepkileri de çarpıcı. Apple hisseleri 2025’te yüzde 7,5 değer kaybederken, Samsung hisseleri yaklaşık yüzde 35 yükseldi. Analistler, yatırımcıların katlanabilir telefonların mainstream hâline gelme potansiyeline ve Samsung’un pazardaki konumunu güçlendirme ihtimaline güven duyduğunu belirtiyor.