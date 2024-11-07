Samsung, DRAM pazarındaki öncülüğünü güçlendiriyor

Samsung Electronics, ileri bellek teknolojilerindeki liderliğini sürdürerek, yapay zeka ve veri merkezi uygulamalarını hedefleyen 24 gigabit (Gb) GDDR7 DRAM'i duyurdu. Bu yeni nesil grafik DRAM, 40Gbps'nin üzerinde veri aktarım hızıyla sektörde çığır açıyor.

GDDR7 DRAM, yalnızca grafik kartları ve oyun konsollarında değil, AI iş istasyonları ve otonom sürüş gibi yüksek performans gerektiren alanlarda da kullanılabilecek kapasitede. Samsung’un ilk 16Gb GDDR7 DRAM’ini geçen yıl geliştirmesinin ardından 24Gb kapasiteye ulaşması, grafik DRAM alanındaki liderliğini bir adım daha öteye taşıyor.

Bu yeni DRAM, 5. nesil 10 nanometre sınıfı teknolojisiyle üretilirken, paket boyutunu koruyarak hücre yoğunluğunu %50 artırıyor. Üç seviyeli Pulse-Amplitude Modulation (PAM3) sinyal teknolojisi ile 40 Gbps’ye ulaşan bu DRAM, uygun ortam koşullarında 42,5 Gbps’ye kadar performans sunabiliyor.

Samsung, enerji verimliliğini artırmak adına mobil ürünlerde kullanılan bazı enerji yönetim teknolojilerini grafik DRAM’lere taşıdı ve bu sayede %30 daha az güç tüketimi sağladı. 24Gb GDDR7, yüksek hızlı operasyonlarda kararlılığı artırmak için güç sızdırmazlık tasarımlarıyla da donatıldı.