Samsung e-atık toplama kampanyası başlattı

Kaynak: AA
Samsung e-atık toplama kampanyası başlattı
Samsung Türkiye, e-atık toplama kampanyası başlattığını duyurdu. Kampanya kapsamında, kullanıcılar yeni Samsung TV veya beyaz eşyaları teslim alırken eski elektronik cihazlarını geri dönüşüm için verdikleri takdirde, 3.000 TL'ye varan hediye çeki kazanıyor.

Samsung Türkiye, e-atık toplama kampanyası başlattığını duyurdu. Şirket, 31 Aralık'a kadar devam edecek kampanya ile, elektronik atıkların çevre üzerindeki olumsuz etkilerini minimize etme ve döngüsel ekonomi ilkelerini destekleme vizyonunu hayata geçirerek, ülke çapında çevre farkındalığını bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

E-atık toplama kampanyası, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki seçili Samsung bayilerinde yapılan alışverişlerde geçerli olup, TV, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, çamaşır kurutma makinesi, ankastre ocak, fırın ve davlumbaz gibi seçili ürünlerle alışverişleri kapsıyor.

Kampanya, alınan yeni ürünlerin teslimatı esnasında, eski cihazlarını geri dönüşüm amaçlı Samsung'a iade eden tüketicilere, kampanya koşullarını yerine getirmeleri halinde seçili Samsung bayilerinde, Samsung online mağazada ve "Shop Mobil" uygulamasında kullanılabilecek. Ayrıca, ürünün çeşidine göre 2 bin, 2 bin 500 veya 3 bin lira değerinde hediye çeki elde etme imkanı sağlıyor.

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YIL SONUNA KADAR GEÇERLİ KAMPANYA

Bu çevre girişimiyle şirket e-atık geri dönüşümünü artırmayı ve Türkiye'de sıfır atık vizyonuna önemli katkı sunmayı amaçlıyor.

Kampanya, döngüsel ekonomi ve kaynakların verimli kullanımı ilkelerine destek oluyor. Ayrıca, elektronik atıkların yönetimi ve azaltılması için alınan önlemlere ek olarak, kampanya ile atıkların etkin şekilde toplanması ve işlenmesi hedefleniyor.

Yıl sonuna kadar sürecek olan kampanya, Samsung'un küresel sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumlu olarak, çevrenin korunması ve döngüsel ekonomiye katkıda bulunma amacıyla atılan önemli bir adım olarak dikkati çekiyor.

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