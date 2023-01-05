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Galaxy A14 5G tanıtıldı. işte cihazın özellikleri

Samsung Galaxy A14 5G tanıtıldı. Cihazın özellikleri de belli oldu.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 13:59
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Samsung Galaxy A14 5G tanıtıldı. işte cihazın özellikleri

Galaxy A14 5G tanıtıldı. işte cihazın özellikleri
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Güney Koreli üretici kısa bir süre önce saatlerde CES 2023 kapsamında Galaxy A14 5G modelini görücüye çıkardı

Samsung Galaxy A14 5G; 6.6 inç 90 Hz tazeleme hızı sunan FHD+ çözünürlüklü LCD panelle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Ayrıca giriş segmentte sıklıkla kullanılan damla çentik tasarımı bu modelde de yer alıyor.

Shiftdelete’de yer alan bigilere göre, cihazda kullanılan işlemci konusunda ufak bir ayrıntı söz konusu. Zira şirket, akıllı telefonun güç aldığı işlemciyi tam olarak açıklamadı. Ancak geçmiş sızıntıları ele alırsak ABD’ye MediaTek Dimensity 700 ve Avrupa’ya ise Exynos 1330 ile gidecek.

Galaxy A14 5G, 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolamaya sahip. Aynı zamanda depolamada artırıma imkan sağlayan microSD kart desteği mevcut. Bunun dışında 15W destekli 5.000 mAh‘lik bir pilden besleniyor.

Önde damla çentik içerisine konumlandırılmış 13 Megapiksellik selfie kamerası yer alırken, arka tarafta 50 Megapiksel ana ve 2 Megapiksel makro ve 2 Megapiksel derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Aynı zamanda güvenlik yöntemi olarak belirlenen parmak izi okuyucu güç düğmesi üzerine yerleştiriliyor.

SATIŞ 12 OCAK

Samsung Galaxy A14 5G ABD’de 199 dolardan satılacak ve ilk satışı 12 Ocak’ta başlayacak. Ayrıca, Avrupa’da nisan ayında 229 euroluk fiyatıyla raflardaki yerini alacak. ABD’de yalnızca siyah renkte bulunurken, diğer pazarlarda siyah, gümüş, koyu kırmızı ve açık yeşil renklerde satın alınabilecek.

İŞTE ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6.6 inç 90 Hz tazeleme hızı sunan FHD+ çözünürlüklü LCD panel

İşlemci: MediaTek Dimensity 700 ve Exynos 1330

RAM: 4 GB RAM

Depolama: 64 GB

Batarya: 15W şarjı destekleyen 5.000 mAh

Ön Kamera: 13 Megapiksel selfie

Arka Kamera: 50 Megapiksel ana ve 2 Megapiksel makro ve 2 Megapiksel derinlik sensörü

Samsung Galaxy A14 5G fiyatı

 

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