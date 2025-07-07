Samsung Galaxy, güvenliğini güncelledi

Samsung, Galaxy A16 5G modeli SM-A166U için A166USQS2BYF3 sürüm numaralı güncellemeyi kullanıma sundu. Kullanıcılar ayarlar menüsünden yazılım güncellemesi yaparak bu paketi yükleyebiliyor. Ayrıca Samsung’un Odin aracıyla güncelleme manuel olarak da kurulabiliyor.

Samsung, Galaxy A16 5G için Android 16 tabanlı One UI 8.0 güncellemesini de hazırlıyor. One UI 8.0, Galaxy S25 serisi için test ediliyor ve 9 Temmuz 2025’te Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 ve Flip 7 FE modelleriyle birlikte tanıtılması bekleniyor. Ardından uygun cihazlara, Galaxy A16 5G dahil, bu yeni arayüz dağıtılacak.

Samsung’un resmi duyurusu ve T-Mobile ABD ağındaki güncelleme, cihazın performans ve güvenlik açısından iyileştirildiğini doğruluyor.