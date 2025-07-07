Samsung Galaxy, iPhone'yi ikiye katladı

Samsung ile Apple arasındaki rekabet, bu kez batarya ömrü verileriyle gündemde. Avrupa Birliği’nin yayımladığı Avrupa Enerji Etiketleme Ürün Kayıt Sistemi verilerine göre, Samsung Galaxy S25 Ultra, 2.000 şarj döngüsüyle iPhone 16 Pro Max'in 1.000 döngüsüne karşı açık bir üstünlük sağladı. Bu veri, cihazın batarya kapasitesinin bozulmadan daha uzun süre kullanılabileceğini gösteriyor.

Ancak şarj başına kullanım süresinde iPhone 16 Pro Max öne çıkıyor. iPhone’un bir dolu batarya ile 48 saat dayandığı belirtilirken, Galaxy S25 Ultra bu süreyi 45 saat ile takip ediyor. OnePlus 13 ise 61 saat 36 dakikalık süresiyle listede zirvede yer aldı. Veriler Android Authority tarafından da aktarıldı.

AB, verilerin üreticiler tarafından sağlandığını ve standartlara uygun testlerle toplandığını belirtti. Bu bilgiler, telefon seçerken batarya ömrüne öncelik veren kullanıcılar için önemli bir referans oluşturuyor.