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Samsung Galaxy S10 ve Galaxy A50 kullanıcılarına kötü haber

Samsung'un Galaxy modellerinden olan S10 ve A50'nin güncelleme desteği sona erdi.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 11:27
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Samsung Galaxy S10 ve Galaxy A50'nin güncelleme desteği sona eriyor

Samsung Galaxy S10 ve Galaxy A50 kullanıcılarına kötü haber
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Henüz 4 yıl önce piyasaya sürülen Samsung'un iki akıllı telefonu için güncelleme desteğinin kaldırıldığı açıklandı.

Galaxy A50 ve Galaxy S10 serisi için yazılım güncelleme desteği durduruldu.

CHİP.com'da yer alan bilgilere göre; Galaxy A50, Galaxy S10e, Galaxy S10 ve Galaxy S10+, Samsung'un Galaxy cihazlarının yazılım güncelleme programıyla ilgili web sayfasında artık listelenmiyor. Bazı nedenlerden dolayı, Galaxy S10 serisi cihazların geri kalanıyla birlikte Şubat 2019'da piyasaya sürülen Galaxy S10 5G hala listeleniyor ve yazılım güncellemelerini almaya devam edecek.

Galaxy A50, Android 9 ile piyasaya sürüldü ve 2 büyük Android işletim sistemi güncellemesi aldı: Android 10 ve Android 11. Galaxy S10e, Galaxy S10 ve Galaxy S10+ Android 9 ile piyasaya sürüldü ve cihazlar 3 büyük Android işletim sistemi güncellemesi aldı: Android 10, Android 11 ve Android 12. Ancak bunlar artık son olacak diye düşünülüyor.

GALAXY S10 LİTE 1 YIL DAHA YAZILIM GÜNCELLEMESİ ALACAK

Samsung, Galaxy S10 Lite'ı 2020'nin başlarında Android 10 ile piyasaya sürdü ve Android 11, Android 12 ve Android 13'ü aldı.

Bir süre önce ise ek yeni özellikler içeren One UI 5.1 güncellemesini aldı. En az 1 yıl daha güvenlik güncellemelerini almaya devam edecek.

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