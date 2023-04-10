﻿Daha 4 yaşındaki Samsung telefonun güncellemesi kesilmişti. Yeni güncelleme yüklendi

Samsung, Galaxy S10 5G modeli için Nisan 2023 güvenlik güncellemesi yayınladığını duyurdu.

4 yıl önce üretilen Galaxy S10 ailesinden güncelleme desteğinin çekilmişti. Bundan sonraki güncellemelerin de yalnızca güvenlikle sınırlı olacağı belirtiliyor.

GÜNCELLEME AYLAR SONRA GELDİ

S10 5G için duyurulan güncelleme G977BXXSEHWC1 yazılım sürümüyle yüklendi. Şu anda belirli ülkelerde kullanıma açılan Nisan paketi, önümüzdeki haftalarda global olarak erişime girecek. Ayarlar > Yazılım Güncelleme menüsü aracılığıyla yeni paketi kontrol edilebiecek.

Samsung, akıllı telefonlarına beş yıllık güvenlik güncellemesi ve dört yıllık Android güncellemesi vereceğini ifade etti. Fakat Galaxy S10 serisinin yanı sıra 2019’da piyasaya sürülen Galaxy A30 ve A50 de dahil olmak üzere bazı eski cihazlarından desteğini çekti.

Galaxy S10 serisi yeni Android 13 işletim sistemini ve One UI 5 sonrası arayüz sürümlerini almadı. Fakat bu cihazlardan daha sonra çıkan ve Samsung’un 3 yıla kadar güncellemeyi taahhüt ettiği modellerden olan Galaxy S10 Lite için One UI 5.1 oldu.