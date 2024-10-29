Samsung Galaxy S24 Ultra beklentilerin gerisinde kaldı

Samsung Galaxy S24 Ultra’yı birkaç haftadır kullanmakta olan Andy Boxall, cihazın güçlü donanım özelliklerine rağmen tasarımı konusunda memnuniyetsizlik yaşadığını belirtti. Kullanıcıların çoğunluğu gibi Boxall da telefonun şekil ve tasarımının rahatsız edici olduğunu vurguladı. Galaxy S25 Ultra’nın piyasaya çıkmasıyla Samsung’un bu tasarım sorununu gidermesi gerektiğini düşünüyor; zira rekabet giderek artmakta.

Yüksek Çözünürlüklü Ekran ve Uzun Pil Ömrü

Samsung Galaxy S24 Ultra, çok yönlülüğüyle öne çıkmaya devam ediyor. Boxall’a göre cihaz, Google Pixel 9 Pro Fold ile aynı seviyede olup, yüksek çözünürlüklü ekranı sayesinde kullanıcı deneyimini oldukça zenginleştiriyor. 3120 x 1440 piksel çözünürlükte sürekli olarak kullanılan ekran, batarya ömrünü kayda değer ölçüde düşürmeden kullanıcılara kesintisiz bir deneyim sunuyor.

Gelişmiş Donanım, Ancak Daha İyi Tasarım Beklentisi

Samsung’un bu yılki modeli Galaxy S24 Ultra, yüksek performansıyla dikkat çekerken, tasarım konusunda beklentileri tam anlamıyla karşılayamamış gibi görünüyor. 2025 yılında Galaxy S25 Ultra modelinin kullanıcıları memnun edecek bir tasarım güncellemesiyle gelmesi, markanın piyasadaki rekabet gücünü artırmak adına önemli bir adım olarak görülüyor.