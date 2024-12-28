Samsung Galaxy S25 Ultra'nın çıkış tarihi belli oldu

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Samsung Galaxy S25 Ultra'nın çıkış tarihi belli oldu

Samsung Galaxy S25 Ultra’nın ön siparişleri 24 Ocak’ta başlayacak ve 3 Şubat’a kadar devam edecek. Kullanıcılar, telefonlarını 7 Şubat’ta resmi satışa sunulmadan önce alabilecek.

Samsung’un yeni amiral gemisi telefon serisi Galaxy S25’in tanıtım tarihi yaklaşırken, cihazların ön sipariş tarihleriyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Galaxy S25 ailesinin Ocak ortasında veya sonlarına doğru tanıtılması beklenirken, Samsung’un merakla beklenen bu modelinin ön siparişleri 24 Ocak’ta başlayacak. Ön siparişler, 3 Şubat’a kadar devam edecek ve kullanıcılar, 4 Şubat’tan itibaren alışverişlerini tamamlayarak, telefonları 7 Şubat’ta resmi satışa çıkmadan önce alabilecekler.

YENİ FIRSATLAR VE RENK SEÇENEKLERİ

Önceki yıllarda olduğu gibi, Samsung’un ön sipariş veren kullanıcılara özel fırsatlar sunması bekleniyor. Galaxy S24 serisi için yapılan kampanyalarda, kullanıcılara daha büyük depolama alanı ve Galaxy Buds FE ile Galaxy Watch 6’da indirimler gibi avantajlar sağlanmıştı. Galaxy S25 ailesi için de benzer fırsatların sunulması muhtemel. Ayrıca, Samsung’un bazı renk seçeneklerini yalnızca kendi mağazalarında sunma alışkanlığı, bu seride de devam edebilir. Eğer özel bir renk tonuna ilgi duyuyorsanız, alışveriş yaparken dikkatli olmanızda fayda var.

GALAXY S25 SPECİAL EDİTİON MODELİ

Samsung’un Galaxy S25 serisine ek olarak, ilerleyen aylarda daha ince bir versiyon olan Galaxy S25 Special Edition’ın piyasaya sürülmesi de mümkün. Bu model, tıpkı Galaxy Z Fold6’nın ince özel sürümü gibi, yılın ilerleyen zamanlarında kullanıcılara sunulabilir.

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