Samsung Galaxy Z Fold ve Z Flip 5 tanıtım tarihi sızdı

Samsung, Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 modellerinde Snapdragon 8 Gen 2 işlemciye yer vereceğini açıkladı. Samsung için özel üretilen versiyon ile karşımıza çıkacak yeni modelde, 3.36GHz saat hızında çalışan performans çekirdeği kullanılacağı ifade edildi. İşlemcinin diğer çekirdekleri ise 2.8GHz ve 2.0GHz frekansında olacak.

ShiftDelete.net’te yer alan bilgilere göre; 7.6 inç iç ekran boyutu ile tanıtılacağı belirtilen Galaxy Z Fold 5 modelinin çözünürlüğü ise 1768 x 2208 piksel olarak tanımlandı. Katlanabilir Dinamik AMOLED 2x ile karşımıza çıkacak cihazın ekranı Gorilla Victus ile korunacak.

Samsung yeni modellerinin bataryası için LG Energy Solution ile anlaştığı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor. LG Energy Solution’a ek olarak Samsung, 2023 katlanabilir akıllı telefonlarının pillerini de Samsung SDI ve Çin’in Amperex Technology Limited’den (ATL) tedarik edileceğini ifade etti. Ayrıca tek bir pilin maliyetinin 10-15 dolar civarında olacağı ve Galaxy Z Fold5 ve Galaxy Z Flip5’in katlanır tasarımları nedeniyle iki hücre kullanacakları için toplam pil maliyetinin 30 dolara kadar çıkacağı belirtiliyor.

Koreli haber sitesi chosun’un raporuna göre Samsung, katlanabilir modellerini 26 Temmuz’da tanıtacak. Analistler, şirketin Google Pixel Fold’un tanıtılması nedeniyle tarihi erkene aldığını belirtti.