Samsung, LG’yi tahtından etti

2025 yılının ilk çeyreğinde Samsung, Kuzey Amerika OLED TV pazarında LG’yi geride bırakarak önemli bir başarıya imza attı. Pazar araştırma şirketi Omdia’nın verilerine göre, Samsung ABD'deki OLED TV pazarında yüzde 50,3 gelir payı ve yüzde 45,2 satış hacmiyle zirveye yerleşti. Bu oranlar, 2024’e kıyasla sırasıyla 14,3 ve 12,5 puanlık artışı temsil ediyor.

DAHA GENİŞ EKRAN SEÇENEKLERİYLE BAŞARI GELDİ

Samsung’un bu başarısında ürün gamını genişletmesi büyük rol oynadı. Şirket, başlangıçta sadece 55, 65 ve 77 inç OLED modeller sunarken, şimdi 42, 48 ve 83 inç gibi alternatifleri de ABD pazarına sundu. Özellikle S95F modeli, yüksek parlaklık ve siyah derinliğiyle parlak ortamlarda bile güçlü bir performans sergiliyor.

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LG AVRUPA’DA HÂLÂ LİDER

Her ne kadar Samsung ABD'de öne çıkmış olsa da, dünya çapındaki OLED TV teslimatlarının yüzde 55,5’inin yapıldığı Avrupa'da liderlik hâlâ LG'nin elinde. LG, 2025 ilk çeyreğinde Avrupa’da yüzde 56,4’lük pazar payına ulaşarak Samsung’un önünde yer almayı sürdürdü.

RAKİPLER GERİ PLANDA KALDI

OLED TV pazarında Güney Koreli devler Samsung ve LG'nin hakimiyeti sürüyor. Bu üstünlükte, kendi ekran panellerini üreten Samsung Display ve LG Display’in rolü büyük. Rakip firmalar Panasonic, Philips ve Sony ise fiyat rekabetinde zorlanarak geri planda kaldı. LG'nin yeni G5 OLED Evo modeliyle parlaklıkta önemli bir sıçrama yapması da dikkat çekti.