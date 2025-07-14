Samsung satışa sundu! İşte yapay zeka destekli yeni Smart Monitör M9'un özellikleri

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 32 inç boyutundaki Smart Monitör M9, seride ilk kez kullanılan QD-OLED paneliyle yüksek kontrast ve canlı renkler sunuyor.

"Samsung OLED Safeguard+", yanma riskini azaltmak için tasarlanan tescilli soğutma sistemiyle ekran bütünlüğünün korunmasına yardımcı oluyor.

Yansımaları en aza indirmek ve parlak aydınlatma koşullarında bile tutarlı görünürlük ve konfor sağlamak için Glare-Free ekrana sahip modelde, içeriğe ve çevreye bağlı olarak görüntü ve ses kalitesini gerçek zamanlı olarak geliştirmek için birlikte çalışan AI Picture Optimizer; 4K AI Upscaling Pro ve Active Voice Amplifier (AVA) Pro tarafından destekleniyor.

Model, 165 hertz yenileme hızı, 0,03 milisaniye tepki süresi ve NVIDIA G-SYNC uyumluluğuyla yüksek performans gerektiren uygulamalara yönelik kullanım imkanı sunuyor.

İnce metal tasarıma sahip modelde, monitörün "Pantone" onaylı sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, M9'un titiz test standartlarını geçtiğini ve Pantone'un kütüphanesinden 2 bin 100'den fazla rengi ve 110'dan fazla ten rengi tonunu kopyalayabildiğini gösteriyor. Parlak QD-OLED ekranlı monitör, görsellerin içerik oluşturucuların amaçladığı gibi görünmesini sağlayarak her uygulama için netlik sağlıyor.

M7, GENİŞ KİTLEYE HİTAP EDİYOR

Smart Monitör M7, 32 inç 4K UHD çözünürlük, gelişmiş VA panel teknolojisi ve yapay zeka destekli özelliklerle geniş kullanıcı kitlesine hitap ediyor.

Tizen işletim sistemi üzerinde çalışan monitör, "Click to Search" özelliğiyle içerik keşfini kolaylaştırırken, SmartThings entegrasyonu sayesinde çoklu kontrol ve çoklu görüntüleme gibi işlevler sunuyor.

Microsoft 365 desteği sayesinde kullanıcılar, belge oluşturma ve düzenleme işlemlerini bilgisayara ihtiyaç duymadan doğrudan monitör üzerinden gerçekleştirebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Görsel Ekran İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hoon Chung, Smart Monitör serisinin, insanların nasıl çalıştığına, izlediğine ve oynadığına bağlı olarak gelişmeye devam ettiğini belirtti.

Chung, "QD-OLED ve yapay zeka destekli geliştirmelerin tanıtımıyla M9, hepsi tek ve çok yönlü bir ekranda daha duyarlı ve rafine bir ekran deneyimi sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni modellerin 32 inç boyutluları için 25 Temmuz'a kadar ön sipariş verilebilecek.