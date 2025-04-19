Samsung Türkiye'den ÖTV hamlesi! Telefon fiyatları düşebilir...

Samsung Türkiye Mobil İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Azdemir tüketicilerin erişimini artırmak adına "Akıllı telefonda, ÖTV baremleri üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Azdemir, Bloomberg HT’ye yaptığı açıklamada Türkiye’de akıllı telefonlara erişimi kolaylaştırmak amacıyla ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) baremleri üzerinde çalışma yürüttüklerini açıkladı. Azdemir, düzenleme ile hem tüketicinin hem de sektörün kazanacağı bir denge arayışında olduklarını vurguladı.

TELEFONLARDA ÖTV BAREMLERİ DEĞİŞEBİLİR

Türkiye’de akıllı telefon pazarının yüzde 45’ine hakim olan Samsung, hem pazar liderliğini korumak, hem pazarı canlandırmak hem de tüketicilerin yeni cihazlara ulaşımını kolaylaştırmak adına kamu ile çeşitli temaslarda bulunuyor. Otomotiv sektöründe benzer vergi düzenlemelerinin olduğuna dikkat çeken Azdemir, “Türkiye’de vergiler konusuna baktığımızda ise birkaç vergi kalemi var. Gözetim bunlardan bir tanesi bir diğeri özel tüketim vergisi. Kamu ile işbirliği içinde çalışma yürütüyoruz. Kamuyla yakın bir işbirliği içerisinde sadece vergi değil tüketici finansmanı konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Her paydaşın vergi kaybı olmadan bu süreci yönetmeye çalışıyoruz. ÖTV baremlerini düzenleme noktasında görüşmelerimiz devam ediyor bu şekilde ortak fayda da çözüm üreteceğimi inanıyorum. Baremleri dengeleyerek hem tüketicilerin menfaatini sağlayacak bir model üzerinde çalışıyoruz” dedi.

TELEFONLARDAN NE KADAR ÖTV ALINIYOR?

ÖTV’siz fiyatı 1.500 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 25 ÖTV, 3.000TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 40 ÖTV, 3.000 TL’nin üzerindeki telefonlardan ise yüzde 50 ÖTV alınıyor.

Ancak yüksek döviz kuru nedeniyle 3.000 TL’nin karşılığı sadece 79 dolar/69 euro yaptığı için bu baremleri sağlayan herhangi bir akıllı telefon veya cep telefonu ülkeye gelmiyor. Dolayısıyla fiili olarak tüm telefonlardan yüzde 50 ÖTV alınıyor.