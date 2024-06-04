Samsung yüzüklerin çıkış tarihi belli oldu. Avrupa fiyatı da ortaya çıktı

Önümüzdeki ay Paris’te tanıtılacak olan cihaz, Ağustos ayında ise 300 ila 350 dolar arasında satışa sunulacak. Fakat can sıkıcı bir durum var. Bazı özelliklerden yararlanmak için Premium abonelik istenecek ve bu da aylık 10 dolar ücretinde olacak.