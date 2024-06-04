Samsung yüzüklerin çıkış tarihi belli oldu. Avrupa fiyatı da ortaya çıktı

Samsung sonunda Galaxy Ring’in ne zaman satışa sunulacağını açıkladı. Resmi olarak satışa çıkmadan önce resmi olarak Paris’teki Unpacked etkinliğinde tanıtılacak.
Bu akıllı yüzük Samsun’un bugüne kadar çıkardığı ilk akıllı yüzük olma unvanını taşıyor. Bundan dolayı yüzük piyasaya çıkmadan önce tüm ilgiyi üzerinde topladı.
Bu yüzük sayesinde hayat parametreleri takip edilebilecek. Kalp atış hızı, uyku takibi ve adım sayısı gibi veriler izlenecek. Bir şarj ile bir haftalık pil ömrü mümkün olacak.
Bir ekranı olmayan bu cihaz, bir uygulama üzerinden verileri paylaşabilecek.
Önümüzdeki ay Paris’te tanıtılacak olan cihaz, Ağustos ayında ise 300 ila 350 dolar arasında satışa sunulacak. Fakat can sıkıcı bir durum var. Bazı özelliklerden yararlanmak için Premium abonelik istenecek ve bu da aylık 10 dolar ücretinde olacak.
Cihaz 9 farklı boyut ve 3 renkte olacak. Üretime bu ay başlanacak olan cihaz ilk etapta 400 bin adet üretilecek.