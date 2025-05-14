Samsung'dan 1.5 milyar euroluk satın alım işlemi

Kaynak: AA
Samsung'dan 1.5 milyar euroluk satın alım işlemi

Samsung, Alman havalandırma şirketi FlaktGroup'u 1,5 milyar euroya satın alıyor.

Güney Koreli Samsung Electronics, Alman havalandırma şirketi FlaktGroup'u 1,5 milyar euro satın almak için anlaştı.

Samsung Electronics'ten yapılan açıklamaya göre, özel sermaye şirketi Triton, Alman havalandırma, ısıtma ve iklimlendirme sistemleri üreticisi FlaktGroup için Samsung Electronics'in 1,5 milyar euroluk satın alma teklifini kabul etti.

YAPAY ZEKA SİSTEMLERİ İÇİN KULLANILACAK

Güney Koreli şirket, Kuzey Ren-Vestfalya'da üretim yapan Alman şirketi satın almaya gerekçe olarak yapay zeka projeleri için kullanılan veri merkezlerinin soğutulmasına yönelik artan talebi gösterdi.

Satın alma işleminin bu yıl tamamlanması bekleniyor. Bunun Samsung Electronics'in son 8 yıldaki en büyük satın alma işlemi olması dikkati çekti.

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