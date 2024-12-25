Samsung’dan bildirim yönetiminde devrim

Samsung’un Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzü, Galaxy cihaz kullanıcılarını heyecanlandıran önemli yeniliklerle geliyor. Ocak 2025’te Galaxy S25 serisinin lansmanıyla birlikte sunulması beklenen bu güncelleme, telefon kullanım alışkanlıklarını değiştirecek nitelikte. Özellikle "Bildirimleri Filtrele" adlı yeni özellik, bildirim karmaşasını azaltarak daha temiz ve düzenli bir arayüz vadediyor.

"BİLDİRİMLERİ FİLTRELE" ÖZELLİĞİ NEDİR?

Bir Reddit kullanıcısı tarafından fark edilen bu özellik, bildirimlerinizi öncelikli ve daha az önemli olmak üzere iki gruba ayırıyor:

Öncelikli Bildirimler: Önemli bildirimler görünür kalıyor.

Daha Az Önemli Bildirimler: Daha sonra görüntülenmek üzere saklanıyor.

Bu yenilik, kullanıcılara bildirimleri üç şekilde filtreleme imkanı sunuyor:

Eski Bildirimler: Günler önce alınan bildirimleri gizliyor. Arka Plan Bildirimleri: Arka planda çalışan uygulamalardan gelen uyarıları filtreliyor. Minimize Edilmiş Bildirimler: Önceden küçültülmüş bildirimleri görmezden geliyor.

Filtrelenen bildirimler tamamen kaybolmuyor; bildirim panelinin altında “X daha fazla bildirim” şeklinde küçük bir baloncukta saklanıyor. Kullanıcılar bu baloncuğa dokunarak istedikleri zaman filtrelenmiş bildirimlere ulaşabiliyor.

KULLANICILAR İÇİN FAYDASI

Günümüzde bildirim aşırılığı, çoğu kullanıcı için büyük bir problem. Sosyal medya, e-postalar ve uygulama güncellemeleri derken biriken bildirimler, telefon kullanımını zorlaştırıyor. "Bildirimleri Filtrele" özelliği, önemli bildirimleri önceliklendirirken daha az önemli olanları ikinci planda tutuyor. Böylece kullanıcıların telefonlarına daha fazla hakim olmaları sağlanıyor.

DİĞER ÖNEMLİ YENİLİKLER

One UI 7 sadece bildirim yönetiminde değil, diğer kullanıcı deneyimlerinde de yenilikler sunuyor:

Dikey Uygulama Çekmecesi: Uygulamalar arasında yana kaydırma zorunluluğu kalkıyor.

Uygulamalar arasında yana kaydırma zorunluluğu kalkıyor. Now Bar: Uygulamaların canlı aktivitelerini gösteren yeni bir araç.

Uygulamaların canlı aktivitelerini gösteren yeni bir araç. Ayrılmış Bildirim ve Hızlı Ayar Panelleri: Daha düzenli bir tasarım sunuyor.

Daha düzenli bir tasarım sunuyor. Game Booster Yenileme Hızı Ayarları: Oyuncular için daha akıcı bir deneyim sağlıyor.

APPLE İLE REKABET

Samsung’un bu yenilikleri, Apple’ın iOS 18’de yapay zeka kullanarak bildirim özetleme özelliklerini geliştirmesiyle de paralel ilerliyor. Bildirim yönetiminde bu tür yeniliklerin sektörde standart haline gelmesi bekleniyor.

KULLANICILARI NELER BEKLİYOR?

One UI 7’nin Ocak 2025’te Galaxy S25 serisiyle eş zamanlı olarak stabil sürümüyle kullanıcılara sunulması bekleniyor. Şu anda beta süreci Galaxy S24 kullanıcıları için aktif durumda ve Samsung, kullanıcı geri bildirimlerine göre arayüzü optimize etmeye devam ediyor. Özellikle "Bildirimleri Filtrele" gibi pratik yenilikler, Galaxy cihaz kullanıcılarının telefonlarına olan ilgisini artıracak gibi görünüyor.