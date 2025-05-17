Samsung’dan devrim niteliğinde çözüm geldi: O şikayetler tarihe karışacak

Gelişen teknoloji ile birlikte rekabetin kazışmasıyla Samsung akıllı telefonlarında yaşanan pil sorununda yenilikçi bir çözüm üretmeye hazırlanıyor.

Şirketi piyasaya sürülecek yeni modellerinde kullanıma sunacağı bu sistemle birlikte bataryalar artık SUS CAN (Steel Use Stainless) adı verilen paslanmaz çelik tabanlı bir tasarıma sahip olacak.

Bu malzeme pil değişimini kolaylaştıran modüler yapısı sayesinde ön plana çıkıyor bu yönüyle Avrupa Birliği’nin mobil cihazlarda tamir edilebilirlik konusundaki yeni düzenlemelerini de uyum sağlıyor.



Şirketin bu teknolojiyi ilk olarak hangi telefon modeli ile hayata geçireceği henüz bilinmiyor. Batarya tarafında yapılacak olan söz konusu bu değişiklikle birlikte yoğun güç tüketen yüksek performanslı cihazlardan daha fazla verim alınabilir.

