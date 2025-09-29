Samsung'dan yeni kampanya: Telefonunu değiştirmek isteyenler için büyük fırsat

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung Electronics MENA'nın, mobil kullanıcılara çağrı yaptığı bölgesel kampanyası, "Daha iyi seçenekler önünüzde dururken neden yeterince iyi olanla yetiniyorsunuz?" mesajını içeriyor.

Kullanıcıları, alışkanlıklarını sorgulamaya teşvik eden kampanya ay başında başladı. Ayrıca entegre yürütülen kampanya, sosyal medyada da paylaşıma açıldı.

Samsung, Apple'yi solladı

Geçiş yapmaktan çekinenler için Samsung'un Smart Switch uygulaması, rehberdeki kişilerin, müziklerin, fotoğrafların, takvimin, metin mesajlarının ve daha fazlasının yeni Galaxy cihazına sorunsuz şekilde aktarılmasını sağlıyor.

Samsung mevcut telefonlara yüklenebilen "Try Galaxy" uygulamasını kullanarak Samsung Galaxy'nin en yeni One UI arayüzünü ve temel yapay zeka özelliklerini deneyimleme fırsatı veriyor.

Samsung satışa sundu! İşte yapay zeka destekli yeni Smart Monitör M9'un özellikleri

Öte yandan, Samsung'un en yeni ürünleri Galaxy Z Flip7 ve Galaxy Z Fold7, üst düzey yapay zeka destekli araçlar, sıra dışı kamera deneyimi ve dikkati çeken ince tasarım yenilikleri sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics MENA Bölgesi Pazarlama ve Online İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Omar Saheb, şunları kaydetti: