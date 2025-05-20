Samsung'tan Galaxy kullanıcılarına müjde

Samsung, uygun fiyatlı akıllı telefon serisinde yer alan Galaxy A15 ve A16 modelleri için Android 15 tabanlı yeni bir güncellemeyi yayınladı. Yazılım, şirketin özelleştirilmiş arayüzü olan One UI 7 ile birlikte geliyor. Güncellemenin dağıtımı Güney Kore’de başladı. Samsung cihazlarına odaklanan SamMobile platformuna göre, yazılım kısa sürede Avrupa ülkelerinde de erişime açılacak.

ONE UI 7 NELER SUNUYOR?

Galaxy A15 için BYD5, Galaxy A16 içinse BYE2 kodlarıyla yayımlanan güncelleme, özellikle giriş seviyesi kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor. Yeni arayüz, daha akıcı bir kullanım sağlarken menüler ve ikonlar yeniden tasarlanarak daha sade ve anlaşılır hale getirildi. Pil tasarrufu özellikleri sayesinde de cihazların kullanım süresi uzatılıyor. Yapay zekâ destekli bazı işlevler yalnızca Galaxy S serisi gibi üst segment cihazlara sunulurken, A15 ve A16 sahipleri de önemli arayüz ve performans iyileştirmelerinden faydalanabilecek.

SIK KONTROL EDİN, GÜNCELLEMEYİ KAÇIRMAYIN

Galaxy A15 ya da A16 kullanıcıları, güncellemeyi almak için cihazlarının "Ayarlar > Yazılım Güncellemesi" menüsünü düzenli olarak kontrol etmeli. Yazılımın ülkelere göre kademeli olarak yayıldığı göz önünde bulundurulmalı. Güncelleme OTA yoluyla sunuluyor ve kullanıcıların herhangi bir ek işlem yapmasına gerek kalmıyor.

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POPÜLER VE UYGUN FİYATLI MODELLER

Galaxy A15 ve A16, özellikle uygun fiyatlı segmentte en çok tercih edilen modeller arasında yer alıyor. Almanya, Avusturya ve diğer Avrupa ülkelerinde bu cihazlar Aldi ve Lidl gibi zincir marketlerde sıkça indirimli olarak satılıyor. Yüksek performans beklentisi olmayan kullanıcılar için cazip bir seçenek olan bu modeller, sağlam yapıları ve kararlı performanslarıyla dikkat çekiyor.

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UZUN SÜRELİ DESTEK SÖZÜ

Samsung’un yazılım politikası çerçevesinde Galaxy A16 modeline altı yıl boyunca güncelleme desteği sağlanacağı belirtiliyor. Bu sayede kullanıcılar, yeni yazılım sürümlerine geçiş yaparken yeni cihaz almak zorunda kalmadan mevcut telefonlarını uzun süre güvenle kullanabilecek. Bu da özellikle ekonomik telefon tercih eden tüketiciler için büyük bir avantaj sunuyor.