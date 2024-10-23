Samsung Galaxy S27, Exynos 2700'le geliyor

Samsung, Ocak ayında piyasaya sürülmesi planlanan Galaxy S25 ile dikkatleri üzerine çekerken, Galaxy S26 hakkında neredeyse hiç bilgi paylaşılmadı. Ancak teknoloji devi, şimdiden Galaxy S27 için hazırlıklara başlamış durumda. Yeni nesil Galaxy cihazı için Exynos 2700 işlemcisinin geliştirilme aşamaları sürüyor ve üretim süreci de merakla bekleniyor.

Yeni İşlemci: Exynos 2700 “Ulysses” Kod Adıyla Geliyor

Samsung, Exynos 2700 işlemcisini "Ulysses" kod adıyla geliştiriyor. Şirketin planlarına göre bu işlemcinin kitlesel üretimi 2026 yılında başlayacak. Ancak bu süre zarfında birçok gelişme yaşanabileceği belirtiliyor. İlk bilgiler Kore kaynaklı SEDaily sitesinde yayımlandı ve ünlü teknoloji sızıntı uzmanı Jukanlosreve tarafından duyuruldu. Habere göre, Exynos 2700, Samsung’un 2nm üretim süreci olan SF2P teknolojisiyle üretilecek. Şirket, bu işlemciyle performansta %12'lik bir artış hedefliyor. Daha da çarpıcı olan, güç tüketiminde %25 azalma ve çipin %8 daha küçük olacağı iddiası.

Exynos 2500'de Yaşanan Zorluklar Geleceği Etkileyebilir mi?

Bu yeni haber, Samsung'un mevcut Exynos 2500 işlemcisinin 3nm üretim sürecinde yaşadığı zorlukların ardından geldi. Bazı uzmanlar, Galaxy S25'te Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemcisine geçileceğini öngörüyor. Bunun temel sebebi, Samsung’un 3nm sürecindeki üretim verimliliği sorunları. Şu anki verimlilik oranları %10 ile %20 arasında seyrediyor, oysa bu oran en az %60 olmalı. Bu durumda, daha küçük ve daha güçlü bir 2nm işlemci üretmek oldukça zorlayıcı olabilir.

Samsung’un geleceğe yönelik büyük planları bulunuyor, ancak Exynos ile Snapdragon arasındaki performans farkı açıldıkça, sonuçların nasıl olacağı belirsizliğini koruyor.