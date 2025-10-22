Samsun’un Atakum Belediyesi, ata tohumlarının korunması ve yerel üretimin güçlendirilmesi amacıyla karakılçık buğdayı üretimini yaygınlaştırmak için çalışmalara hız verdi. Belediye ekipleri, Karaoyumca Mahallesi’nde üretilen karakılçık buğdayı tohumlarını, geçimini tarımla sağlayan ailelere teslim etti.

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nün öncülüğünde yürütülen çalışmada, Karaoyumca Mahallesi’nde bulunan 9 dekarlık alanın 5 dekarlık bölümünde yetiştirilen karakılçık buğdayının tohumları, üreticilere protokol karşılığı dağıtıldı. Her çiftçiye 5 dekar alanda ekim yapabilecek miktarda tohum verildi. Üreticiler, hasat sonrasında aynı miktarda tohumu geri teslim ederek döngüsel üretimin sürmesini sağlayacak. Atakum Belediyesi, karakılçık buğdayının ekim, yetiştirme ve hasat süreçlerinde çiftçilere teknik destek de sunacak.



"TARIMSAL ÜRETİMİ YAYGINLAŞTIRACAĞIZ"

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, yerel üretimin artırılması için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, "Atakum’da tarımsal üretim alanlarını genişletmek, ata yadigarı tohumlarımızın üretimini artırmak ve tarımla geçinen ailelerimize destek olmak için canla başla çalışıyoruz. Yenimahalle Mahallesi’ndeki Ata Tohum Merkezimiz’de doğal tohumlar üretirken, Karaoyumca’da karakılçık buğdayı yetiştiriyoruz. Bu buğday hem besin değeri yüksek hem de halkımızdan büyük ilgi görüyor. Ürettiğimiz tohumları talep eden üreticilerimize dağıttık. Gelecek yıl daha fazla çiftçimize ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Türkel, Atakum Belediyesi’nin tarımsal faaliyetleri desteklemeye devam edeceğini vurgulayarak, kentte ve ülkede tarımsal üretim bilincini artırmak için çalışmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Tohum desteğinden yararlanan üreticiler, tarıma verdiği katkıdan dolayı Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel’e teşekkür etti.