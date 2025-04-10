Samsunpor ile Galatasaray 64. kez kozlarını paylaşacak

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00'de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Samsunspor ile karşılaşacak.

Ligde sarı-kırmızılılar, 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 71 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda topladığı 51 puanla 3. sırada yer alıyor. Beşiktaş derbisinden sonra ligde geçtiğimiz haftayı BAY geçen Galatasaray, Samsun karşısında galip gelerek, şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor.



64.RANDEVU

Samsunspor ile Galatasaray, bugüne kadar Süper Lig'de 63 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 42 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 7 kez rakibini mağlup etti. 14 maç ise berabere sona erdi. Aslan'ın 136 golüne, Samsun ekibi 48 golle karşılık verdi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan maçı Galatasaray, 3-2'lik skorla kazandı.

SAMSUNSPOR'A EN SON 2005'TE KAYBETTİ

Galatasaray, Samsunspor'a uzun süredir kaybetmiyor. Son olarak 26 Şubat 2005 tarihinde Samsun'da oynanan maçı ev sahibi 2-1'lik skorla kazanırken, daha sonraki 7 mücadeleden de sarı-kırmızılılar sahadan galip ayrıldı.

BEŞİKTAŞ'A MAĞLUP OLDU

Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanına yenilmezlik serisiyle giden Galatasaray, rakibine 2-1'lik skorla kaybetti ve ligde 28 maç sonra mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, bu sezon ayrıca ligde Kasımpaşa (2), Eyüpspor, Hatayspor ve Fenerbahçe müsabakalarında da berabere kalarak, puan kaybı yaşadı.



DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de deplasmanda 14 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, geride kalan mücadelelerde 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 35 puan aldı ve bu alanda da zirvede bulunuyor. Cimbom, ligde son olarak dış sahada Beşiktaş ile karşı karşıya geldi ve rakibine 2-1'lik skorla yenildi.

