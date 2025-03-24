Samsunspor Süper Lig'e damga vuruyor

FIFA'nın koyduğu 2 dönem transfer yasağı nedeniyle Süper Lig'de 1,5 yıldır aynı kadro ile mücadele eden Reeder Samsunspor, bu sezon ilk hedefini 'ligde kalmak' olarak belirledi.

Alman teknik direktör Thomas Reis öncülüğünde ligin ilk 23 maçlık periyodunda 46 puan toplayarak ilk hedefini gerçekleştiren Samsun ekibi, hedefini Avrupa Ligi olarak güncelledi.

DEPLASMANDA EN ÇOK 3. PUAN TOPLAYAN TAKIM

Süper Lig'de şu ana dek deplasmanda en çok puan toplayan takım 35 puanla Galatasaray olurken, Fenerbahçe 28 puanla ikinci sırada yer aldı. Samsunspor ise deplasmanda oynadığı 14 maçtan, 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayarak 25 puanla üçüncü takım oldu.

İç sahada oynadığı 13 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Karadeniz temsilcisi, 26 puan toplama başarısı gösterdi.

REIS İLE 1.88 PUAN ORTALAMASI

Samsunspor'un başarının ardındaki isim olan Reis, takımın başında geçirdiği 28 müsabakada maç başına ortalama 1,88 puan toplayarak kulüp tarihinin en yüksek puan ortalamasını elde etti.

Topladığı 51 puanla ligde üçüncü sırada yer alan ve Avrupa Ligi'ne katılmak için mücadelesine devam eden Samsun ekibi, en yakın rakipleri Beşiktaş ve İkas Eyüpspor'a 7'şer puan fark attı.

Karadeniz ekibi 59 yıllık tarihinde UEFA Intertoto Kupası'nda 2 kez mücadele etti. En son 1998 yılında Samsun 19 Mayıs Stadı'nda Werder Bremen karşılaşması Samsunspor'un son Avrupa kupası maçı oldu. 27 yıl sonra Avrupa kupalarına katılma şansı yakalayan kırmızı-beyazlılar, bu fırsatı kaçırmak istemiyor.