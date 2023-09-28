Samsunspor Abdullah Avcı'ya ilk teklifi yaptı

Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayıran Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım Abdullah Avcı'ya teklif götürdü.

KAYNAK: Haber Merkezi
Samsunspor Abdullah Avcı'ya ilk teklifi yaptı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Yıllar sonra yükseldiği Süper Lig’de son sıraya demir atan Samsunspor’da teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrıldı.

Önceliği yerli bir teknik direktör getirmek olan Samsunspor başkanı Yüksel Yıldırım Sergen Yalçın’ın ardından sürpriz bir ismi daha gündemine aldı.

Kuzey Ekspres’te yer alan habere göre, Yüksel Yıldırım Trabzonspor'u yıllar sonra şampiyonluğa ulaştıran Abdullah Avcı ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Haberde ayrıca şampiyon teknik adamın Samsunspor’un yaptığı bu teklifi reddettiği ifade edildi.

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