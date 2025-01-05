Samsunspor artık Avrupa hayalleri kuruyor

Samsunspor, Süper Lig’in 18. haftasında Trabzonspor’u 2-1 mağlup ederek 3. sıradaki yerini korudu. Transfer yasağına rağmen oynadığı futbolla herkesin takdirini kazanan Karadeniz ekibi artık hedefini değiştirdi. Sezon başında ligde kalmayı hedefleyen Samsunspor artık Avrupa kupalarında oynamayı hedefliyor.

Trabzonspor maçı sonrası açıklama yapan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "İkinci yarı biz artık Samsun şehrinin hayali olan Avrupa'ya doğru yola çıkacağız." dedi.

Futbolcularından karşılaşma öncesi 3 puanı istediğini aktaran Yıldırım, Samsunspor'un lige renk katan bir takım olduğunu belirterek "Gerçek takım gibi oynuyoruz artık. Her maça puan ve puanlar için çıkıyoruz. Evimizde deplasmanda fark etmiyor." ifadelerini kullandı.



Ligde gelecek hafa Kayserispor ile karşılaşacaklarına dikkati çeken Yıldırım, "Ondan da 3 puanla çıkmak istiyoruz. Arkamızdaki rakibimiz Eyüpspor ile puan farkını 3 çıkardık. Onlar haftaya bay geçecek. Biz Kayseri'de olacağız. Oradan puan veya puanlar alırsak yani ilk yarıyı belki 3 puan belki 6 puan farkla bitirirsek diyorum ikinci yarı biz artık Samsun şehrinin hayali olan Avrupa'ya doğru yola çıkacağız." diyerek sözlerini tamamladı.