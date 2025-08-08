Samsunspor Avrupa Ligi isteği şaşırttı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Samsunspor Avrupa Ligi isteği şaşırttı

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk ile karşılaşmak istediklerini açıkladı.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk isteğini yineledi.

"HERKES SAMSUNSPOR'U KONUŞACAK"

Yüksel Yıldırım, "Ben rakip olarak Shakhtar Donetsk'i istiyorum. Çünkü Arda Turan'ı seviyorum, o benim kardeşim. Beşiktaş'ı eledi, biz de ligi Beşiktaş'ın önünde bitirdik. Biz de elenirsek Beşiktaş'ı eleyen takıma elendik deriz. Ama rakibimizi elersek bunun muhteşem reklamı olacak. Herkes Samsunspor'u konuşacak. Arda Turan'ın takımı da gidecek yeniden Avrupa Konferans Lig'inde Beşiktaş ile eşleşecek. Bunun da böyle esprili tarafı var."

SAMSUNSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

Samsunspor, ilk maçı Yunanistan'da golsüz eşitlikle sona eren Panathinaikos-Shakhtar Donetsk eşleşmesinin kazananıyla Avrupa Ligi Play Off Turu'nda karşılaşacak.

