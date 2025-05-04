Samsunspor Avrupa'ya koşar adım gidiyor

Samsunspor, Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti ve 57 puana ulaşarak üçüncülük için önemli avantaj yakaladı

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

4. dakikada Zeki’nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Dimata'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

6. dakikada Ntcham’ın ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Emre Kılınç’ın şutunda meşin yuvarlak, direğin sağından az farkla dışarı çıktı.

18. dakikada çalımlarla ceza sahası içine giren Ampem’in vuruşunda meşin yuvarlak direğin solundan az farkla dışarı gitti.

55. dakikada defansın geri pasında kaleci Berke’nin uzaklaştırmaya çalıştığı top Emre’ye çarpıp direğin üstünden auta çıktı.

61. dakikada Emre’nin soldan ortasında Dimata'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 2-0

74. dakikada kazanılan penaltıda beyaz noktanın başına geçen Thiam'ın şutunda top üstten dışarı çıktı.



90+5. dakikada Ntcham'ın yarı sahasından verdiği ara pasına iyi hareketlenen Mouandilmadji'nin şutunda top filelerle buluştu. 3-0