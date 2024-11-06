Samsunspor: Başarımız bazı kesimleri rahatsız etti

Kulüp, yazılı açıklamasında, "Cüzi bir kadro değeriyle, çok kıymetli sporculardan oluşan ekibimiz, Süper Lig’de ikinci sezonunda ligde 2. sırada yer alarak, birçok planı altüst etmiştir. Bu başarı bazı kesimleri rahatsız etmiş görünmektedir. Kulübümüz başarılı oldukça, niyetleri açıkça kötü olan kişilerce hedef alınmıştır" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, kulübün başarılarını gölgelemek isteyenlerin fütursuz açıklamalar yaptığı ve bu tür söylemlerin Türk futboluna hiçbir katkı sağlamadığı vurgulandı. Samsunspor, "Kim ne konuşursa konuşsun, Atatürklü armalı kulübümüz belirlediği hedeflere adil, eşit ve temiz futbol anlayışıyla devam edecektir" dedi.

Son olarak, kulüp başkanı Yüksel Yıldırım’a yönelik yapılan hakaretlerin sahiplerine, savcılık ve mahkemeler nezdinde hukuki işlem başlatılacağı bildirildi.