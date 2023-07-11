Samsunspor Başkan Vekili Arzu Uslu'dan flaş açıklama: Bu sene yıkılacak

Samsunspor Kulübü Derneği Başkan Vekili Arzu Uslu, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Spordaki başarının kentin tanıtımına önemli katkı sunduğunu anlatan Uslu, "Futbol ve basketbol için çok önemli yerlerdeyiz. Buralarda kalabilmemiz için desteğe ihtiyacımız var. 'Samsunspor sahipsiz' kelimesinin bu sene yıkılacağını düşünüyorum. Eminim ki bu konuda herkes bize yardımcı olacak ve elini taşın altına koyacaktır." diye konuştu.

Maçlarını Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda oynamak istediklerini belirten Uslu, "Türkiye Basketbol Federasyonundan yarın gelip salonu inceleyecekler. Biz Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda devam etmek istiyoruz. Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu, hem lokasyon hem de taraftarın etkisi olarak bizim için çok önemli. Yaşar Doğu Spor Salonu'nun olduğu yer ise hem biraz uzak hem de taraftar etkisi az olur. Büyük maçlarımız da olacak ama normal maçlarda da taraftar desteği çok önemli. Biz Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda iyileştirme yaparak orayı büyütmek istiyoruz. Federasyon da onaylarsa burada devam etmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Uslu, transfer çalışmaları hakkında da bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Üç senelik büyük emeğin karşılığında Süper Lig'de olmanın gururunu yaşıyoruz. Atatürklü armayla Süper Lig'de hem futbolda hem de basketbolda Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında bu keyfi yaşayacağız. Süper Lig, 5 yabancılı sistemle oynanıyor. Bütçemiz doğrultusunda en iyi kadroyu kurup yarışmacı olmak istiyoruz. Amacımız ligde kalıcı olmak. Şehrimizin bütün dinamikleri ile birlik olursak bunu başarabileceğimizi düşünüyorum."

(AA)

