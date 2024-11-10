Samsunspor Başkanı, Galatasaray maçı için skor verdi ortalık ayağa kalktı

Galatasaray bu akşam sahasında Samsunspor ile karşı karşıya gelecek... Maç öncesinde Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan çok konuşulacak bir geldi...

Lider Haber TV'de açıklamalarda bulunan Yıldırım'ın konuşmasında satır başları şu şekilde:

"Az Alkmaar maçının ilk yarının özetini gördüm. Ben utandım. Millet dedi, çoluk çocuğa yenildiler. 18-21 yaş arası Avrupa'da çoluk çocuk olmuyor ama Türkiye'de oluyor. Buna niye nasıl yenildiler, kendilerine bakmıyorlar. Ona vur, buna vur, şuna laf söyle... Fenerbahçe kendi gidişatını nasıl toparlarım demiyor. 11-12. hafta maç bitti. Sezon başında taraftarına söz verdiler. Tutarlarsa kahraman olurlar, tutmazlarsa başka bir şey olurlar. O benim işim değil."

'GALATASARAY'A YENİLEBİLİRİM DE'

"Ben çıkıp Galatasaray'ı yeneceğim diyorum. Puan alacağım diyorum. Ancak yenilebilirim de. Futbol bu. Fenerbahçe de yenildi Galatasaray'a. Kimse bir şey dedi mi? Fenerbahçe maç sattı dedi mi? Hayır. Oynayamadı. Şimdi biz Galatasaray maçında hangi sonucu alırsak alalım bir taraf mutsuz olacak. Benim için önemli değil. Ben Samsunspor Başkanıyım. Lig ikincisiyim. Galatasaray'ı yenmek istiyorum."

GALATASARAY MAÇI İÇİN SKOR VERDİ

Her fırsatta sıkı bir Galatasaray taraftarı olduğunu dile getiren Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Galatasaray - Samsunspor maçı için içinizden geçen, gönlünüzden geçen skor tahmini var mı?" sorusuna "Ben 1-1 bitsin diye istiyorum. Yapabileceğim en şey bu" dedi.

YILDIRIM'A TEPKİ YAĞDI

Yüksel Yıldırım'ın bu açıklamalarına sosyal medyadan da tepki yağdı. Özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları, sürekli Galatasaraylı olduğunu dile getiren ve Galatasaray maçında 1 puana razı olduğunu söyleyen Yıldırım'a tepki gösterdi.