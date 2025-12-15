Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım, Erdem Açıkgöz'e açıklamalar yaptı. Yıldırım, takımda kiralık olarak forma giyen Eyüp Aydın'ın hakkında da konuştu.

İşte Yüksel Yıldırım'ın o sözleri:

'PIRIL PIRIL BİR KARAKTER'

"Eyüp Aydın'ı kimseye yedirtmem! Yuhalasanız da vazgeçmeyeceğiz. Pırıl pırıl bir karakter. Eyüp Aydın'ı Galatasaray'dan bonservisiyle almak istiyorum."

'BU ADAMLARA PABUÇ BIRAKMAM'

"Eyüp Aydın Galatasaray'ın oyuncusu. Abdülkerim Bardakcı onun abisi; saygısından elini öpmüş, bunda ne var? Cumhurbaşkanının elini bile hürmetten öpen, kendisinden yaşlı insanlar var. Bu çocuk da gidip Abdülkerim'in elini öpüyorsa, demek ki Galatasaray'dayken ona bir şeyler yapmış; onu abi değil, baba gibi görmüş. Bu çok normal, değil mi? Daha 20 yaşında. Elinde Galatasaray poşeti varmış; neden olmasın? Eski takım arkadaşları forma hediye ediyor, neye koyacak? Orada Galatasaray poşeti var, ona koyup alıp götürüyor. Burada kötü niyet aranamaz. Bunun aksini düşünenler kötü niyetlidir. Eyüp Aydın kötü niyetli değil. Ben bu adamlara pabuç bırakmam."