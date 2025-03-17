Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım "Şu Fenerbahçe'ye yenilelim" dedim

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım "Şu Fenerbahçe'ye yenilelim" dedim

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım Fenerbahçe ile oynanan maçta yaşadığı stresi anlattı.

Trendyol Süper Lig'in 28.haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım Beyaz TV ekranlarından yaşadığı stresi anlattı.

"FENERBAHÇE'YE YENİLELİM DEDİM"

Yıldırım "Yemin ediyorum 'şu Fenerbahçe'ye yenilelim üzerimdeki baskı kalksın' diye aklımdan geçirdim. Fenerbahçe şampiyon olsun da tüm Türkiye'nin üstünden kara bulutlar dağılsın. Ortam rahatlasın, Ali Koç rahatlasın, Acun Ilıcalı rahatlasın." ifadelerini kullandı.

"MOURINHO İĞNEYİ KENDİNE BATIRSIN"

Yüksel ayrıca "Mourinho; Samsunspor, Ali Sami Yen'de 3-2 yenilirken maçı seyretti mi? Galatasaray'a Kadıköy'de 3-1 yenildiler. Bizim kadar mücadele etmiş mi? Niye oynamamışlar git bir sor. Önce iğneyi kendine batırsın." diyerek Portekizli hocaya yanıt verdi.

Yüksel Yıldırım Fenerbahçe maçı öncesinde yorumcu Yusuf Kenan Çelik ile arasında canlı yayında tartışma yaşanmış ve gündemi meşgul etmişti.

Son Haberler
Portekiz’deki Türk derbisini Kerem ve Orkun kazandı! Manşetleri 'baklava' süsledi
Portekiz’deki Türk derbisini Kerem ve Orkun kazandı! Manşetleri 'baklava' süsledi
Manisa'da dev proje tamamlandı! Çiftçiye 23 milyon TL kazandırması bekleniyor
Manisa'da dev proje tamamlandı! Çiftçiye 23 milyon TL kazandırması bekleniyor
İzmir'de tam gaz eğlence
İzmir'de tam gaz eğlence
Hollanda’nın dış ticaret fazlası geriledi
Hollanda’nın dış ticaret fazlası geriledi
Ramazan’da ağız kokusuna son verdirecek sağlıklı ipuçları
Ramazan’da ağız kokusuna son verdirecek sağlıklı ipuçları