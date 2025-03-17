Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım "Şu Fenerbahçe'ye yenilelim" dedim

Trendyol Süper Lig'in 28.haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım Beyaz TV ekranlarından yaşadığı stresi anlattı.

"FENERBAHÇE'YE YENİLELİM DEDİM"

Yıldırım "Yemin ediyorum 'şu Fenerbahçe'ye yenilelim üzerimdeki baskı kalksın' diye aklımdan geçirdim. Fenerbahçe şampiyon olsun da tüm Türkiye'nin üstünden kara bulutlar dağılsın. Ortam rahatlasın, Ali Koç rahatlasın, Acun Ilıcalı rahatlasın." ifadelerini kullandı.

"MOURINHO İĞNEYİ KENDİNE BATIRSIN"

Yüksel ayrıca "Mourinho; Samsunspor, Ali Sami Yen'de 3-2 yenilirken maçı seyretti mi? Galatasaray'a Kadıköy'de 3-1 yenildiler. Bizim kadar mücadele etmiş mi? Niye oynamamışlar git bir sor. Önce iğneyi kendine batırsın." diyerek Portekizli hocaya yanıt verdi.

Yüksel Yıldırım Fenerbahçe maçı öncesinde yorumcu Yusuf Kenan Çelik ile arasında canlı yayında tartışma yaşanmış ve gündemi meşgul etmişti.