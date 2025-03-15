Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan çarpıcı açıklamalar

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım Fenerbahçe maçı öncesinde Ekol Tv ekranlarında canlı yayına katıldı. Yıldırım son dönemde yaşanan olaylar hakkında konuştu.

"KADIKÖY'E GİTMEZSENİZ İYİ OLUR" DEDİLER

Yıldırım "Maç için özel bir prim belirlemedik. Dört büyüklerin maç primi 200 bin lira. Özel bir şey neden vereyim? Fenerbahçe'ye neden motive olayım. Bu aptallık benim için. Fenerbahçe'yle dostluğum var. Bulunduğum camiayı temsil ediyorum. Beni başka şeylere çekmeyin. Takımım Kadıköy'e gidecek. Ben gitmeyeceğim, neden gideyim? Sosyal medyada beni linç ettiler. Bana gerekli yerlerden uyarılar da geldi. Bana 'Gitmeseniz daha iyi olur.' dediler. Fenerbahçe kulübü, her maç rakiplere saldırırsa sevilmemek ortaya çıkıyor. Sevilmediğim yere gidip neden başımı ağrıtayım?" dedi.

"SALAK BİR BAŞKAN OLDUM"

Yıldırım attığı video ile ilgili konuşurken "Kulüpler Birliği grubuna attığım videoda ben Jose Mourinho'yu göklere çıkarttım, millet beni yerin dibine soktu. Türkiye'de benim anlaşılma şansım sıfır, salak bir başkan oldum ben." ifadelerini kullandı.

TERBİYESİZ POLEMİĞİ

Yüksel Yıldırım kendisinin Fenerbahçe taraftarları tarafından eleştirilmesine değinirken "Fenerbahçeli taraftarlar bana mobeseye bile konuşuyor diyor. Terbiyesiz bunlar ya." dedi. Yayında bulunan Yusuf Kenan Çalık ise Yıldırım'a "Terbiyesiz sizsiniz." cevabını verdi.