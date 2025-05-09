Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye flaş sözler! Cenk Tosun ve Anderson Talisca örneği...

Trendyol Süper Lig'de bu sezonun flaş ekiplerinden biri olmayı başaran Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım, Samsun Gazetesi'ne özel açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbol adamı, sık sık gerilim yaşadığı Fenerbahçe ile ilgili de birbirinden çarpıcı sözler kullandı.

YÜKSEL YILDIRIM'DAN FENERBAHÇELİLERİ KIZDIRACAK SÖZLER

Fenerbahçe'ye gönderme yapan Yüksel Yıldırım, "Fenerbahçeliler, oyuncularımın, 'Samsun'da Galatasaray'a maçı verdiler' düşüncesiyle hareket ettikleri için ben de aynı mantığı güderek, Fenerbahçe için aynı şeyi söyleyebilirim. Talisca ve Cenk'in akılları ile beyinleri arasında bir çelişkiye düştüklerini söyleyebilirim. Talisca ve Cenk Beşiktaş karşısında etkisiz kaldı. Fenerbahçe bana göre kendi eliyle 3 puanı Beşiktaş'a verdi. Gördük ki Fenerbahçe gerçekten takım olarak bu sene şampiyonluğu hak etmemiş. Benim vizyonum ve projelerim var. Samsunspor'da onları yapmak için elimden ne geliyorsa yapacağım. İstanbul büyükleri dediğimiz takımlar yavaş yavaş Yüksel Yıldırım'a ve Samsunspor'a alışacak. Çünkü Samsunspor gümbür gümbür geliyor." sözlerini sarf etti.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ DERBİSİ YORUMU

Şampiyonluk ve üçüncülük yarışı için de konuşan Yüksel Yıldırım, "Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a evinde yenilmesi sürpriz oldu. Kimse böyle bir sonuç beklemiyordu. Bu sonuç Galatasaray'ın şampiyonluğunu, Beşiktaş'ın da üçüncülüğünü neredeyse perçinledi. Biz önümüzdeki hafta BAY geçeceğiz, Beşiktaş ise Adana Demirspor ile oynayacak. Aradaki puan farkı beşe çıkmıştı, bu mağlubiyetle ikiye düştü. Beşiktaş önümüze geçebilir ama biz son haftaya kadar mücadele edeceğiz. Hedefimiz üçüncülük. Ancak en kötü ihtimalle ligi dördüncü sırada tamamlamak istiyoruz." dedi.