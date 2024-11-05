Samsunspor Başkanı’ndan Fenerbahçe’ye flaş gönderme: Siz neden sahanızda yenildiniz?

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Süper Lig'in 9. haftasındaki Fenerbahçe maçı öncesi yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu. Özellikle küçükken Galatasaray taraftarı olduğuna yönelik sözleri Sarı-Lacivertli camiadan büyük tepki almıştı. Karşılaşma 2-2 sona ermiş, Fenerbahçe zirve yarışında altın değerinde 2 puan kaybetmişti. Mücadelenin ardından eleştiri oklarının hedefinde Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım vardı.

TEPKİLERE BÖYLE YANIT VERMİŞTİ

Fenerbahçe maçı öncesi konuşup Galatasaray medyası öncesi konuşmadığı iddiasıyla sarı-lacivertli camia tarafından tepki gören Yüksel şu ifadeleri kullanmıştı:

"Galatasaray medyası Fenerbahçe medyasından daha akıllı hareket ediyor... Bana mikrofon uzatan yok. Artık mobesa kameralarına konuşmayı bıraktım. Fenerbahçe medyası eştiği kuyuya düşünce mat oldu. Şimdide bana gaz veriyor. Oyun içinde oyun var ama artık Samsunspor taraftarı ve oyuncular takımına sahip çıkıyor. Böylece benim başkanlık işim kolaylaştı..."

PAZAR GÜNÜ GALATASARAY İLE KARŞILACAK

Yine Samsunspor, bu kez Pazar günü RAMS Park'ta Galatasaray'a konuk olacak. Merakla beklenen maç öncesinde Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım da açıklamalarda bulundu.

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray maçına galibiyet için çıkacaklarını belirterek, “Pazar günü de Rams Park'ta sahada oyuncular ellerinden geleni yapacaklar ve maça galibiyet için çıkacağız. Bundan kimsenin ve bilhassa Fenerbahçelilerin şüphesi olmasın” dedi.

'SAMSUNSPOR ASLA MAÇ SATMAZ!'

Galatasaray maçı öncesi 'sessiz kalmakla' suçlanan Başkan Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabı üzerinden eleştirilere cevap vererek, “Biz sahada konuşuyoruz. Pazar günü de Rams Park'ta sahada oyuncular ellerinden geleni yapacaklar ve maça galibiyet için çıkacağız. Bundan kimsenin ve bilhassa Fenerbahçelilerin şüphesi olmasın. Benim Başkan olduğum sürece Samsunspor asla maç satmaz ve satmayacakta. Bu böyle biline Fenerbahçeliler tarafından” ifadelerini kullandı.

“SİZ NEDEN 3-1 YENİLDİNİZ?”

Kendisini eleştiren Fenerbahçelilere tepki gösteren Yıldırım, “Siz neden sahanızda 3-1 yenildiniz? Önce onu açıklayın, sonra da bize sallayın. Fenerbahçeli medya sayesinde Türk futbolunda kepazelik diz boyunu aştı. ‘Adalet’ deyip adaleti vermek istemeyenlerle ne konuşabiliriz ki! Yanlış anlamak için tetikte bekleyene, doğruyu anlatamazsınız" şeklinde konuştu.