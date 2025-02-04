Samsunspor Başkanı’ndan hakem açıklaması: Kendimizi anlatamıyoruz

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, takımda bulunan transfer yasağından dolayı tek korkularının sakatlık olduğunu belirterek, “Transfer tahtamız kapalı, eksiklerimizin yerini dolduramıyoruz. Onun için tek korkumuz sakatlık. Yokluk içinde çöldeki vaha gibiyiz. Hem teknik ekibin hem futbolcuların hem de biz yönetimin Başakşehir maçından büyük bir ders çıkarması lazım” dedi.

Samsunspor’un puan kaybederek üçüncülükten düşme ihtimallerinin bir tek kendileri tarafından olabileceğini ifade eden Başkan Yüksel Yıldırım, “Başakşehir’e karşı sezonun en kötü maçını oynadık. Diyecek bir kelime yok. O maçta sakatlarımız vardı ve istediğimizi yapamadık. Kanatlar, yedekler tutmadı. Kötü oynadık ve kaybettik. Bu bizim için bir nazar boncuğu olsun diyeceğiz. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Samsunspor üçüncülükten aşağı inecekse bunu biz kendimiz yaparız. 15 hafta var sezonun bitmesine. 3 puanlı sistemde daha çok sular akacak bu köprünün altından. Bu hafta oynayacağımız Hatay maçı çok önemli. Ondan sonra peşine Konya maçımız var. Konya daha da önemli. Biz bulunduğumuz konumun farkındayız. Ne yapmamız gerektiğinin farkındayız” diye konuştu.

'ANADOLU TAKIMLARI OLARAK MHK VE TFF’YE KENDİMİZİ ANLATAMIYORUZ'

Küme düşmemek için mücadele edecek olan takımlarla yapacakları maçların zorlu geçeceğini belirten Yıldırım, “Küme düşmemeye oynayan takımlarla oynayacağız. Bu maçların hepsi çok zor. Bir de yukarıya asılan takımlar var. Üst sıralar çok karışık. Bence bu sene lig güzel oluyor. Fenerbahçe ve Galatasaray artık koptu gidiyorlar. Puan farkını on küsurlere çıkardılar. Onları durduracak takım yok gibi. Ben de söylemeden edemeyeceğim. Yapıda yapı diyorlar. Kim daha çok televizyona çıkıp bağırıyorsa bu yapı denen şey etki altında kalıyor. Anadolu takımları olarak Merkez Hakem Kurulu’na (MHK), Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) biz kendimizi anlatamıyoruz” ifadelerini kullandı.